Lei Seca trabalhará de forma volante durante festejos juninos

Data: 17/06/2019



Para proporcionar a todos um trânsito mais seguro, com maior tranquilidade durante a festa mais tradicional do Nordeste, o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL), em parceria com a Polícia Militar, estará intensificando a Operação Lei Seca na capital e no interior. A equipe irá atuar de forma volante, nas cidades de maior fluxo com a finalidade de combater o uso associado de álcool e direção, reforçando a importância da mudança de comportamento no trânsito para reduzir o índice de acidentes.

Durante o São João, também é verificado o aumento no alto fluxo de veículos nas estradas e os motivos são os mais variados, porém, chegar ao destino e voltar em segurança faz parte do objetivo principal. Para que isso aconteça, ter cuidado na hora de viajar é indispensável para a segurança desde a saída até a volta do percurso, lembrando da importância de agendar uma revisão no veículo antes de partir.

De acordo com o coordenador da Operação Lei Seca em Alagoas, tenente Emanuel Costa, a fiscalização contará com um efetivo formado por 16 civis e 28 militares. “Nós iremos atuar de forma volante nos grandes pólos. Estaremos presente em Arapiraca, São Miguel dos Campos, no alto sertão e em outros municípios. Vamos fazer uma ação diferente contando também com atividades educativas, ressalta o coordenador.

O Detran de Alagoas também irá utilizar as redes socais do órgão para lembrar algumas dicas que tornam o São João ainda mais seguro, como o uso do capacete e do cinto de segurança; não ultrapassar o limite de velocidade permitido na via; não utilizar o telefone celular enquanto dirige e redobrar a atenção durante o período de chuva.

por Lays Peixoto/Agência Alagoas