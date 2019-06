Ação social leva cor e Amor ao próximo por meio da maquiagem

Data: 17/06/2019



A Legião da Boa Vontade – LBV com sua Sede no Barro Duro, recebeu os formandos do Senac Alagoas do curso na formação de maquiadores para a realização de uma ação social, o “projeto Maquiamor”, cujo objetivo é levar o Amor as pessoas por meio da maquiagem. Os alunos promoveram o embelezamento de mulheres assistidas pela Instituição em seus serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que se encontram em situação de pobreza.

Segunda a professora Márcia Sá, a turma teve a possibilidade de maquiar dezenas de pessoas de diversas faixas etárias. “A experiência nos enriquece como maquiadores. O nosso projeto Maquiamor oferece um pouquinho de cor e amor às mulheres assistidas, e com isso, levamos o Amor a todos, através de nossa profissão que amamos”, explicou a professora.

A jovem Amábile da Silva, conhecida como Mabi, que já participou do serviço de convivência da LBV, à época o Criança: Futuro no Presente!, que atende crianças de 06 a 15 anos, é uma das alunas do curso do Senac. Ela ficou muito feliz em retornar à Instituição, que por muitos anos, participou de dezenas de ações socioeducativas, e principalmente no empoderamento da menina e da mulher. “Sou grata a LBV por tudo que sou. E quando o projeto nasceu, lembrei logo de procurar a LBV, para que pudemos também encantar outras pessoas, através da maquiagem e mostrar a elas que é possível ser um profissional da beleza.

As mulheres assistidas pelos estudantes, foram as que são beneficiadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos oferecidos pela LBV na capital. A idosa Elaisse Ribeiro, 72 anos, ficou super emocionada ao ver o resultado final. “Amei a oportunidade, nunca tinha sido maquiada, sou grata”, disse.

A jovem senhora Valderez Salustiano, assistida pelo serviço vivência solidária, que promove o empoderamento e a geração de renda com as mulheres, comentou que foi uma experiência fantástica e que a ação elevou muito sua autoimagem.

por Vânia Besse – Assessoria de Comunicação da LBV