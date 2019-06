Mais de mil carteiras de trabalho foram emitidas em Penedo até o mês de junho

Data: 17/06/2019



A Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, já emitiu esse ano mais de mil CTPS- Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Na manhã dessa segunda-feira (17), diversas CTPS foram entregues a solicitantes, demonstrando que Penedo continua avançando também na emissão desse importante documento para os trabalhadores penedenses; totalizando 1026 carteiras de trabalho, até o mês de junho de 2019.

De acordo com Agustinho Lisboa, Coordenador da equipe responsável pela emissão das carteiras em Penedo, a emissão de CTPS continua ocorrendo normalmente, devendo os interessados procurar a sede do serviço no município, sendo que o atendimento ocorre de forma eficiente, suprindo a demanda daqueles que necessitam do serviço em Penedo.

A emissão da carteira de trabalho é feita de forma informatizada, devendo os interessados atentar-se para os documentos necessários para sua expedição .

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)é um documento obrigatório para qualquer trabalhador, atue ele na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária, ou no meio doméstico. Nela, o empregador devem registrar os contratos de trabalho, as alterações salariais, período de férias e outras anotações.

Documentos necessários:

1ª via:

Documentos originais de identidade e certidão de nascimento ou certidão de casamento;CPF e comprovante de residência com CEP atualizado, todos originais. Foto cópias serão aceitas desde que estejam autenticadas em cartório.

2ª via:

Carteira profissional, identidade e registro original, CPF, comprovante de residência e espelho do PIS

2ª via – roubo ou perda

B.O – Boletim de Ocorrência, espelho do PIS, Identidade e registro original, CPF e comprovante de residência.

Fonte: Ascom/PMP