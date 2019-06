SEMTHAS apresenta pesquisa em evento do Conselho Federal de Psicologia realizado em Salvador/BA

Data: 18/06/2019



As práticas profissionais da psicologia estão sendo discutidas na Mostra Nacional de Psicologia na Assistência Social, com etapas em todas as regiões do país. Nos últimos dias 17 de 18 de junho, foi a vez da cidade de Salvador/BA, na qual ao longo das rodas de conversas realizadas, nos dias de evento, foram mostradas as práticas avaliadas como exitosas, pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), incluindo uma pesquisa realizada na Comunidade Senhor do Bonfim (Oiteiro) em Penedo, que foi apresentada em um dos eixos temáticos do evento.

O psicólogo e coordenador de planejamento da SEMTHAS, Vinicius Barbosa, submeteu a pesquisa para apreciação do CFP e com a aprovação representou Penedo/AL nesse evento de alcance nacional.

Para o coordenador, a mostra é oportuna no momento em que as dificuldades do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) impõem mais desafios às equipes técnicas e à gestão.

“Importante reconhecer o quanto esses espaços de partilha dos fazeres profissionais contribuem com a superação das dificuldades enfrentadas por todos os municípios. A descontinuidade dos repasses governamentais ameaçam a garantia de direitos sociais e diminuem o alcance das políticas públicas”, afirmou o coordenador.

Vinicius Barbosa, explica ainda que a apresentação da pesquisa reafirma o quanto a análise dos territórios é parte fundamental da execução das ações sócio assistenciais.

“A pesquisa trouxe luz às características e indicadores de vulnerabilidades sociais da Comunidade Senhor do Bonfim, umas das poucas áreas remanescentes de quilombo na zona urbana, considerando o território brasileiro. A partir dessas identificações, é possível encontrarmos formas mais assertivas de elaborar as ações e definir quais as intervenções trazem mais sentidos para as famílias que residem naquela comunidade”, concluiu.

A Secretária municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, Maria Isabel Bezerra Ernesto Cabral, também celebrou a apresentação feita pelo representante de Penedo no evento.

“Dar visibilidade ao nosso trabalho é a certeza de que há muito empenho dos nossos colaboradores e que as ações tomam os rumos certos, possibilitando que Penedo avance sem, jamais, deixar de valorizar e preservar nossas riquezas culturais”, destacou.

Além das apresentações, a Mostra do Conselho Federal de Psicologia ainda trouxe mesas temáticas que abordam temas como violências por gênero e raças, orientações sexuais e sobre as intervenções que contribuam com a dignidade da população de rua.

Fonte: Ascom/PMP