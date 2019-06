Estado convoca municípios para adesão ao Mapa do Turismo 2019

Data: 20/06/2019



O prazo para formalização dos documentos e procedimentos requisitados pelo Ministério do Turismo (MTur) para que os municípios alagoanos componham o Mapa do Turismo Brasileiro de 2019 se encerra no próximo dia 30 de junho. Os representantes municipais devem encaminhar toda a documentação até esta data para a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), de forma presencial ou por e-mail.

A presença do município no Mapa do Turismo garante o envio de recursos federais para fomento e potencialização dos produtos turísticos da cidade. Sandra Villanova, turismóloga e assessora especial da Sedetur, ressalta a importância em atender às exigências e prazos para inclusão.“O Estado tem trabalhado com afinco para sensibilizar o trade e os gestores municipais da importância de cumprirem os prazos e determinações do Ministério do Turismo. É essencial que as cidades de potencial turístico, que ainda não tenham atendido a estas solicitações, busquem se adequar e garantir sua presença no Mapa. Estamos em campo esclarecendo todas as dúvidas, atendendo aos representantes que nos procuram na secretaria e nos colocamos à disposição para qualquer apoio”, ressalta Sandra Villanova.

Exigências

De acordo com a portaria nº 192 de 27 de dezembro de 2018, o Ministério do Turismo estabeleceu que os critérios para inclusão dos municípios brasileiros no novo Mapa do Turismo 2019 são: a criação e/ou manutenção de um Conselho Municipal de Turismo; possuir órgão ou responsável pelo setor; participar de uma instância governamental formada por gestores públicos e privados; comprovar a existência de dotação orçamentária para o segmento; certificação de empreendimentos locais ou prestadores de serviços turísticos no Cadastur nas atividades obrigatórias e Termo de Compromisso assinado pelo gestor do município ou da pasta direcionado ao turismo.

O envio da documentação por e-mail deve ser direcionado ao endereço eletrônico Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.” target=”_blank”>danilopalencar@gmail.com, até às 00h do próximo dia dia 30 de junho. Para esclarecimentos e eventuais dúvidas, os interessados podem entrar em contato através do telefone (82) 3315-1888.

por Thiago Tarelli/Agência Alagoas