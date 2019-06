Pré-matrícula para Educação para Jovens e Adultos iniciam nesta sexta-feira (21)

Data: 20/06/2019



A partir desta sexta-feira (21), jovens e adultos que desejem retomar seus estudos podem concretizar este sonho efetuando a pré-matrícula para a modalidade EJA da rede estadual de ensino. O procedimento pode ser feito até o dia 30 de junho pelo portal da Matrícula Online (http://matriculaonline.al.gov.br/), onde os candidatos devem cadastrar seus dados pessoais e selecionar até três escolas para estudar. O resultado da pré-matrícula e a confirmação presencial acontecem durante 1 e 5 de julho. As vagas são para o segundo semestre letivo deste ano.

Durante a pré-matrícula, é preciso informar o nome completo do interessado, data de nascimento, sexo, CPF, endereço completos, telefone, e-mail, nome do pai, mãe ou responsável legal (caso menor de 18 anos) e identificar a rede escolar de origem, bem como selecionar o período e turnos desejados, assim como as três unidades de sua preferência. Caso possua alguma deficiência, a mesma deve ser declarada no ato.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) disponibilizará, no período da pré-matrícula, pontos de apoio nas Gerências Regionais de Educação para os candidatos que não possuem acesso a computador e/ou internet.

Estão sendo ofertadas vagas para as séries de entrada, ou seja, 1º e 5º períodos do ensino fundamental no turno diurno, 1º e 6º do noturno e o 1º período do ensino médio. Para se inscrever na EJA, é preciso ter idade mínima de 15 anos para o fundamental e, para o médio, 18.

Confirmação – No período de 1 e 5 de julho, quem efetuou a pré-matrícula no portal da Seduc deve consultar o resultado no endereço eletrônico do portal Matrícula Online. Após a checagem, o candidato se dirige à escola na qual foi lotado para confirmar a matrícula. Sem a confirmação, perde-se a vaga.

Um aluno exemplar – Benedito dos Santos é um dos mais conhecidos exemplos de estudantes da EJA em Maceió. Com mais de 74 anos, o aluno mais dedicado do Centro de Educação de Jovens e Adultos Paulo Freire (Ceja), em Maceió, voltou a estudar quando já estava aposentado. Benedito não falta um dia, vai para a unidade faça chuva ou faça sol. “Quando me aposentei, passava o dia todo assistindo TV. Nessa época, achei que seria uma boa ideia voltar a estudar e hoje em dia não quero mais parar”, conta.

por Ana Carolina Lima e Ana Paula Lins/Agência Alagoas