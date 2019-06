Concurso Sefaz-AL recebe aval da PGE e edital já pode sair

Data: 21/06/2019



O edital do concurso da Secretaria de Fazenda do Alagoas (Sefaz-AL) pode ser divulgado a qualquer momento. Na última quarta-feira, 19, a Procuradoria Geral do Estado (PGE-AL) deu o aval para a seleção. Em suas redes sociais, o governador de Alagoas, Renan Filho, compartilhou uma imagem afirmando que o concurso estava “mais perto”.

Em resposta a um seguidor, sobre a data de publicação do edital do concurso Sefaz-AL, o governador afirmou que ainda não há um dia certo. No entanto, segundo ele, assim que a data for definida, ela será divulgada. “Ainda não. Informarei a data exata em breve”, disse Renan Filho. O edital do concurso Sefaz-AL era esperado para a última segunda-feira, 17. Isso porque, no dia 27 de maio, durante uma transmissão em suas redes sociais, Renan Filho afirmou que o documento seria publicado em até 15 dias.

Na mesma transmissão, o secretário da Sefaz-AL, George Santoro, informou que serão dois concursos, sendo um para auditor fiscal da receita estadual e outro para auditor de finanças e controle de arrecadação da fazenda estadual. Na época, os editais já estavam prontos. “O governador deve autorizar esta semana os concursos. São dois concursos separados, que serão muito importantes para o estado, tendo em vista o grande número de aposentadorias que nós tivemos no ano passado e este ano”, afirmou o secretário no dia 27 de maio.

Ao todo, 85 vagas estão previstas, cinco a mais do que o anunciado anteriormente. O número de oportunidades foi divulgado em um despacho assinado pelo procurador geral de Alagoas, Francisco Malaquias de Almeida Júnior.

No documento, assinado em fevereiro, o procurador indica o aumento no número de vagas para o concurso Sefaz-AL. Além disso, o texto aponta o nome do Cebraspe como provável organizadora da seleção.

Ainda conforme o documento, a proposta é que sejam oferecidas 60 vagas para auditor fiscal da receita estadual e 25 para auditor de finanças e controle de arrecadação da fazenda estadual. Ambos os cargos exigem o nível superior em qualquer área. Concurso Sefaz-AL prevê ganhos até R$9 mil

No início do mês de fevereiro, o governador Renan Filho anunciou que o edital para auditores sairia entre fevereiro e março, o que não ocorreu. A previsão para aplicação das provas, segundo a secretaria, era de, pelo menos, 90 dias após a publicação do edital.

Para o posto de auditor de finanças a remuneração inicial será de R$8.050. No caso de auditor fiscal, o valor chegará a R$9 mil. A Sefaz-AL já divulgou que os candidatos deverão ser submetidos a provas objetiva e discursiva.

Fonte: Folha Dirigida