Série D: ASA perde por 4×1 para o Itabaiana e é eliminado em Sergipe

Data: 23/06/2019



Um jogo marcado por reclamação pelas falhas da arbitragem, cartões amarelos e um vermelho entre ASA e Itabaiana, na noite deste sábado (22), no Estádio Etelvino Mendonça, em Sergipe, o alvinegro perdeu por 4 a 1 e não se classificou da Série D, do Campeonato Brasileiro.

Aos 23 minutos do segundo tempo, o atacante Zé Artur entrou no jogo e aproveitou a bola parada na pequena área e marcou o quarto gol do Itabaiana, sem reação alvinegra.

O terceiro gol tricolor saiu aos 10 minutos dos pés do meio campo Aurélio, marcando 3 a 1.

Aos 17 minutos, o ASA perdeu o zagueiro Luiz Eduardo, que foi expulso por cometer falta em cima do jogador tricolor.

O segundo tempo acabou aos 49 minutos com a desclassificação do ASA e a vitória e classificação do Itabaiana para a próxima fase da Série D, do Campeonato Brasileiro. O Itabaiana vai enfrentar o Fluminense, de Feira de Santana, da Bahia.

O técnico auxiliar, Moisés Neto, disse que deu um branco na equipe e não conseguiu se classificar. “Não deu e esse resultado é incompreensível”, disse ele sobre o 4 a 1.

Com Assessoria