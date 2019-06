Cinco times mantém os 100% de aproveitamento no Alagoano Sub-20

Data: 24/06/2019



A terceira rodada do Campeonato Alagoano Sub-20 foi encerrada neste domingo (23). E foi fechada com cinco times mantendo os 100% de aproveitamento: Dimensão, Zumbi, FF Sport, Sete de Setembro e Coruripe. No grupo A, o Dimensão Capela não tomou conhecimento do CSE, e jogando fora de casa, no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, a equipe venceu o tricolor por 3 a 0. O FF Sport Viçosense goleou o Santa Rita por 5 a 0, em Viçosa, e chegou aos nove pontos no Estado.

Outro time invicto no grupo A é o Sete de Setembro. A equipe surpreendeu o ASA e venceu o Alvinegro por 1 a 0, no Estádio municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Foi a segunda vitória do Sete em dois jogos. A equipe possui uma partida a menos que os rivais, já que folgou na segunda rodada do Sub-20. Quem também chegou a segunda vitória no grupo foi o CSA. O Azulão derrotou o Centro Sportivo Internacional por 2 a 0, em Pão de Açúcar, e somou duas vitórias em três partidas.

No grupo B, o Coruripe disparou na liderança da chave ao derrotar o Penedense por 1 a 0 em jogo equilibrado no Estádio Gerson Amaral, em Coruripe. O Hulk mantém os 100% de aproveitamento com três vitórias em três jogos. Na segunda posição aparece o CRB com sete pontos. O Galo ficou no 0 a 0 contra o Jaciobá, na Barra de São Miguel.

No Estádio Edson Matias, em Olho D’Água das Flores, o CEO derrotou o Agrimaq por 1 a 0 e chegou aos seis pontos com duas vitórias. Depois de duas rodadas, quem venceu pela primeira vez no Alagoano Sub-20 foi o Murici. O Verdão da Zona da Mata derrotou o Inter Alagoano por 3 a 1, no Estádio Manelão, em Água Branca.

Fonte: FAF