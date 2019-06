Alagoas teve 17 acidentes nas rodovias estaduais no feriadão, diz BPRV

Data: 25/06/2019

As rodovias estaduais de Alagoas tiveram 17 acidentes de trânsito no feriadão que começou com Corpus Christi e terminou no São João. O balanço do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv) considera as ocorrências registradas entre 19 e 24 de junho. A informação foi divulgada nesta terça-feira (25).

A quarta (19), a sexta (21) e o domingo (23) foram os dias com maior número de acidentes, 4 em cada dia. A quinta (20) e o sábado (22) tiveram 2 acidentes cada um. Na segunda (24), foi apenas uma colisão.

“Podemos considerar que o feriadão foi dentro das normalidades. No dia de ontem, no regresso do feriadão, intensificamos os patrulhamentos nas rodovias de forma que zeramos os acidentes em horário de pico”, disse o coronel Liziário, do BPRv.

Ao todo, 12 pessoas ficaram feridas neste período, em decorrência dos acidentes.

Apenas uma vítima faleceu. Foi um motociclista que colidiu contra um carro na rodovia AL-220, no município de Arapiraca, no sábado.



Fonte: G1/AL