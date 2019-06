COPA AMÉRCA: Equador e Japão caem e coloca o Paraguai no caminho do Brasil

Data: 25/06/2019

Com o encerramento da fase de grupos na noite desta segunda-feira (24), os duelos da fase quartas de final da Copa América estão definidos. Com destaque para o Brasil, que enfrentará o Paraguai nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Os comandados de Tite lideraram o Grupo A com sete pontos ganhos. Os paraguaios, por sua vez, se classificaram como terceiro colocado. A equipe do técnico Eduardo Berizzo somou apenas dois pontos no Grupo B.

A Argentina de Lionel Messi terá pela frente a Venezuela, uma das surpresas da atual edição da Copa América. O confronto será no Maracanã, às 16h00 (de Brasília) de sexta-feira. Quem avançar, pega Brasil ou Paraguai.

Vice-líder do Grupo C, o atual bicampeão Chile encarará a Colômbia, única a terminar a primeira fase da competição com 100%. A partida será também nesta sexta-feira, às 20h00 (horário de Brasília), na Arena Corinthians.

Fechando as quartas de final, o Uruguai de Cavani, Suárez e Godín vai pegar o Peru, às 16h00 (de Brasília) deste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Confira os jogos e os horários das quartas de final da Copa América:

Quinta-feira

21h30 Brasil x Paraguai – Arena do Grêmio

Sexta-feira

16h00 Venezuela x Argentina – Maracanã

20h00 Colômbia x Uruguai – Arena Corinthians

Sábado

16h00 Chile x Peru – Fonte Nova