Estádio Rei Pelé atende 100% das exigências para os jogos da série A do Brasileirão

Data: 25/06/2019

Cumpridas as exigências da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Estádio Rei Pelé segue passando por uma série de melhorias. Durante a pausa do Campeonato Brasileiro das Séries A e B, por conta da Copa América no Brasil, a maior praça esportiva de Alagoas tem trabalhos intensificadas para melhor atender o torcedor.

O primeiro jogo da Série A em Alagoas aconteceu no dia 1º de maio, no empate entre CSA e Palmeiras por 1 a 1. Na oportunidade, a CBF havia concedido a todas as administrações de Estádios que fizessem as adequações até o início do mês de julho. O Estádio Rei Pelé, porém, conseguiu cumprir estas medidas ainda no mês de maio.

Ao todo, a entidade máxima do futebol brasileiro fez 15 solicitações, que se referiam a criação e ampliação de espaços, como por exemplo, o vestiário de arbitragem masculino e feminino, sala do árbitro de vídeo (VAR), acesso aos vestiários, além do novo sistema de iluminação de LED, com 12 torres e 240 refletores que oferecem um potencial de 800 Lux, deixando a partida mais bonita e o trabalho dos profissionais ainda melhor.

Apesar das mudanças já notadas para profissionais que atuam em dias de jogos, bem como jogadores locais, visitantes e dirigentes, o trabalho no “Trapichão” não para. Com um investimento superior a R$ 11 milhões, o Governo do Estado seguirá fazendo melhorias no Estádio até o final do ano, como garante a secretária do Esporte, Lazer e Juventude, Claudia Petuba.

“Na gestão do Governador Renan Filho, que criou a Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude e dessa forma garantiu apoio total ao esporte, alagoano o Estádio Rei Pelé vem passando por uma série de melhorias. Desde o começo o Estádio já atendia parte dos requisitos da CBF, trabalhou para cumprir os demais e não paramos por aí. Até o final do ano teremos um Estádio repaginado, do jeito que o torcedor merece”, afirmou.

O maior de Alagoas já oferece vestiários modernos, sala de imprensa e vai melhorar vários espaços, como os 32 conjuntos de banheiros, revestimento em azulejo da mureta do fosso que cerca o gramado, casamata da imprensa, tribuna de honra e de imprensa, pintura interna, externa, novos bares, além de modernizar o “Memorial Rainha Marta”.

“Todos os dias o Estádio tem apresentado novidades. Pinturas, reparos, instalações, um verdadeiro canteiro de obras que só interrompido próximo dos horários dos jogos. Com essa pausa das Séries A e B, pudemos dar maior celeridade aos trabalhos, para que voltemos com tudo no retorno dos jogos e consequentemente até o final do ano, tenhamos um Estádio pronto”, concluiu.

Os próximos jogos oficiais no Estádio Rei Pelé acontecem no dia 12 de julho, com o CRB enfrentando o Guarani pelo Brasileiro da Série B e no dia 21 de julho, quando o CSA recebe o Athletico Paranaense pela Série A.

por Paulo Chancey Junior/Agência Alagoas