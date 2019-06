Portal da Transparência: Cresce o número de acessos à ferramenta de controle social

Data: 25/06/2019

O cidadão está cada vez mais atento ao trabalho do Governo do Estado, acompanhando e fiscalizando os gastos da Administração Pública. Pioneiro no âmbito estadual, o Portal da Transparência Graciliano Ramos registrou 10.662 novos acessos, somente de 1º janeiro a 31 maio de 2019, comparado ao mesmo período do ano anterior.

A ferramenta, que busca ampliar a transparência da gestão pública e fortalecer a participação social, registrou 116.850 acessos, sendo 57.131 novos usuários.

A controladora-geral do Estado, Maria Clara Bugarim, destaca que os números mostram uma mudança no comportamento da sociedade, que começa a perceber a importância do engajamento na fiscalização dos gastos e investimentos do Poder Executivo Estadual.

“O aumento no número de interações no Portal da Transparência é muito gratificante para nós, pois mostra que o cidadão cada vez mais procura informações de interesse público, está atento aos programas e políticas públicas do Estado e, esse controle social, é o que permite o efetivo combate à corrupção”.

Quanto às cidades com maiores níveis de acesso, Maceió teve o maior número registrado, 56.325 acessos ao Portal da Transparência. Mas Arapiraca, Fortaleza e Rio de Janeiro também se destacam no ranking.

O Portal da Transparência Graciliano Ramos foi lançado pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), em parceria com o Instituto de Tecnologia em Informática e Informação (Itec), em 2015, com dados desde 2007. Além de ser um canal gratuito, o Portal é de fácil acesso e disponibiliza informações sobre os investimentos feitos pelo Estado, a execução financeira dos programas governamentais, com informações atualizadas referentes à arrecadação estadual, bem como àquelas referentes aos gastos realizados pelo governo em compras ou contratação de obras e serviços.

O Portal da Transparência registrou mais acessos a partir dos computadores de mesa, mas o canal pode ser acessado a partir de celulares e tablets, possibilitando que o cidadão tenha acesso às informações de onde estiver. O layout mais intuitivo e a linguagem cidadã também facilitam a busca.

O Portal da Transparência Graciliano Ramos também disponibiliza uma barra de ferramentas que busca oferecer ao usuário uma forma rápida e prática para obter as informações. Além disso, o cidadão também conta com a possibilidade da “busca detalhada”, que oferece ainda mais informações sobre o assunto pesquisado. “O foco é facilitar o acesso dos cidadãos às informações da administração pública estadual”, destaca Maria Clara Bugarim.



por Livia Leão/Agência Alagoas