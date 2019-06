Após polêmicas em rede social, Carlinhos Maia perde contrato com agência

Data: 25/06/2019



Parece que nem tudo está indo muito bem com a carreira do humorista Carlinhos Maia. Isso porque, o escritório NonStop, que cuidava da carreira do youtuber, decidiu não trabalhar mais com o influenciador digita

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal ‘O Dia’, tudo começou quando Carlinhos arranjou uma briga com Whindersson Nunes, que também é agenciado pela NonStop, nos bastidores do humorístico ‘Os Roni’, do Multishow. O problema é que o caso acabou ganhando a mídia após Whindersson e sua esposa, a cantora Luisa Sonza, se recusarem a participar da cerimônia de casamento de Carlinhos, que foi para a imprensa criticar os ‘amigos’.

Depois, com o atrito ganhando as redes sociais e a imprensa, Carlinhos passou a ser duramente criticado por sua postura e por ter, supostamente, feito com que Whindersson entrasse em depressão. A agência, então, decidiu entrar no meio da situação e acabou dispensando o youtuber. No Instagram de Carlinhos já não consta mais informações de contato da NonStop.

Em comunicado, a agência comentou situação: “A NonStop não é mais responsável pelo gerenciamento de carreira do Carlinhos Maia, mas o artista continua com alguns projetos pontuais na empresa.”

Fonte: Gazetaweb com Noticias ao Minuto