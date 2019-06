CRAS Santo Antônio realiza “Arraia” para a comunidade local

Data: 26/06/2019



O CRAS- Centro de Referência em Assistência Social do Bairro Santo Antônio realizou na tarde da última terça-feira (25), na nova marina Pública de Penedo, um animado Arraia para a comunidade local e assistidos da localidade pela Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – Semthas. O evento contou com a presença do vice-prefeito Ronaldo Lopes, Secretaria da pasta Maria Isabel Bezerra Ernesto Cabral, coordenadora do CRAS, Andressa Galvão; vereadores, entre outros.

Além de comidas típicas e muito arrasta-pé, o evento contou com apresentações musicais e culturais realizadas por crianças e adultos assistidos pelo CRAS. A Coordenadora Andressa Galvão chamou toda a equipe para parabenizar a todos pelo trabalho desempenhado e destacou a importância do evento para promover a inclusão social na comunidade do bairro vermelho, além de ser um momento de confraternização junina com todos os presentes.

“Quero agradecer a presença de todos e a equipe do CRAS e principalmente a Secretária Maria Isabel, pois sem seu apoio nada disso seria possível”, afirmou.

O vice Prefeito Ronaldo Lopes falou para os presentes e comentou as obras realizadas no bairro, a exemplo da Marina Pública que sediou o evento, que antes era somente uma antiga fábrica sem uso. Além disso parabenizou toda equipe da Semthas pela realização do animado “arraiá”, que contou com a presença em peso da comunidade do bairro.

