Estelionatário faz compra de celulares e cama box e é preso na porta da loja

Data: 26/06/2019



Dois homens foram presos suspeitos de estelionato ao fazer compras numa loja do comércio de Santana do Ipanema, cidade do Sertão de Alagoas.

Um deles chegou a efetuar a compra de dois celulares e uma cama box usando documentos falsificados, quando acabou preso na porta do estabelecimento. Com ele foram encontrados mais duas cédulas de identidades falsas, todas com a foto do suspeito, carnês de lojas e R$ 2 mil em espécie. Um segundo homem, que aguardava o comparsa num veículo próximo à loja, tentou fugir mas acabou também sendo capturado próximo à cidade de Palmeira dos Índios.

“Ele tinha outras identidades (RGs) falsos e cartões de crédito e fez a compra pelo crediário da loja”, informou um agente da 2ª Delegacia Regional de Polícia.

A dupla já havia tentato fazer uma compra de um aparelho de televisão em outro estabelecimento, mas a transação não foi autorizada pela financeira.

Após ser lavrado o flagrante, os dois homens ficaram presos à disposição da Justiça.

Fonte: TNH1