Jornalistas de Alagoas rejeitam proposta de acordo salarial e entram em greve

Data: 25/06/2019

Parte dos jornalistas de Alagoas entrou em greve nesta terça-feira (25). Após várias tentativas de negociação entre empresas e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Alagoas, não se chegou a um acordo salarial entre as partes.

A proposta formalizada pelas empresas é de manter o piso salarial do último acordo coletivo, assinado em 2018, para quem já está no mercado, comprometendo-se a, em caso de substituição de um profissional, contratar outro pelo mesmo valor. Além disso, estabelecer um novo piso salarial para as novas contratações. Segundo a proposta, seriam criados 3 patamares, tendo como referência máxima o piso salarial de 2018.

O sindicato dos jornalistas diz que a categoria propôs às empresas a reposição de 5,07% sobre o valor do piso salarial atual para quem já está no mercado e a manutenção do piso sem a reposição para novos contratados. O sindicato defende a estabilidade de empregos dos atuais contratados pelo prazo mínimo de 1 ano e manutenção das cláusulas sociais do acordo coletivo de 2018.

Fonte: G1/AL