Marinha alerta para ventos de até 62 km/h no litoral alagoano

Data: 26/06/2019



O Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) da Marinha do Brasil informou nesta quarta-feira, 26, a previsão de intensificação dos chamados ventos alísios vindos do oceano Atlântico nas proximidades do litoral do Nordeste.

O fenômeno poderá provocar ventos com direção sudeste a leste com intensidade até 62 km/h (33 nós) do litoral norte de Alagoas, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba até o sul do Rio Grande do Norte. O fenômeno deverá ocorrer entre esta quinta-feira, 27, e o dia 29 à noite.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico ‘Marinha avisos de mau tempo’.

A Marinha ainda faz um alerta aos navegantes que consultem essas informações antes de entrarem no mar.

Fonte: TNH1