Senar Alagoas vai inaugurar escola em Penedo

Data: 25/06/2019



Às margens da Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, passagem obrigatória para quem entra ou sai do município de Penedo pelo litoral sul de Alagoas, homens trabalham com afinco nos últimos ajustes do imóvel onde, a partir do próximo mês, funcionará oficialmente um centro de capacitações do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar AL. Praticamente tudo já foi revisto e reformado, do telhado ao chão, do sistema elétrico ao hidráulico. A casa, desativada nos últimos 15 anos, passará a receber centenas de pessoas do campo, em busca de capacitação profissional gratuita.

O novo centro de capacitações é o resultado de uma parceria entre o Sindicato Rural, entidade vinculada ao Sistema CNA Brasil, e a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria de Agricultura, que cedeu o imóvel. O contrato de Cessão de Uso está fundamentado no art. 12 da Lei Orgânica municipal e considera o relevante interesse público em fomentar o desenvolvimento das atividades agrícolas, agropecuárias, da carcinocultura, piscicultura, caprinocultura, apicultura, artesanato e culinária, com foco na geração de renda, em especial, para populações rurais.

Segundo o presidente do Sindicato Rural de Penedo, Murilo Rezende, a inauguração será marcada pela entrega dos diplomas da primeira turma do curso Técnico em Agronegócio do Senar no município. “É importante que a população do campo saiba que nós estamos aqui para contribuir com o desenvolvimento da região por meio de capacitações para quem trabalha nas cadeias produtivas do leite, mel, arroz, da piscicultura, entre outras. Este é um trabalho que nós já realizamos desde 1994 e, agora, passa a acontecer em um endereço fixo, a casa do produtor rural em Penedo”, diz.

O secretário de Agricultura de Penedo, Messias Lima, ressalta que a parceria com o Sindicato Rural e o Senar Alagoas fortalece o setor agropecuário. “Juntos, somos a mão amiga que o produtor rural não tinha. Reunimos nossa experiência e o comprometimento com o desenvolvimento da região para dar às comunidades do campo possibilidades de geração de emprego e renda, de crescimento. Isso também é importante para segurar as pessoas no campo e reduzir a pobreza”, pondera.

Futuros eletricistas

A escola do Senar em Penedo será inaugurada em julho, mas a sala de aula já está testada e aprovada. Desde a semana passada, uma turma do curso de Eletricista Rural vem desenvolve atividades no local. Os alunos são jovens em sua maioria, a exemplo de Cleves Leandro Reis de Castro, que, aos 22 anos, vive fazendo bicos de serviços gerais e percebe na capacitação gratuita uma oportunidade de mudar de vida.

“A nossa cidade é pequena e, quando você termina a escola, não tem muitas opções do que fazer. Tem o comércio para trabalhar, mas, geralmente, as lojas exigem experiência. Se profissionalizar é importante, só que as opções são escassas, os cursos muitas vezes acontecem em outros municípios ou são pagos – e, como a gente não trabalha, fica difícil pagar. Por isso, eu quero terminar esse curso, arranjar um emprego, fazer outras capacitações e avançar na profissão”, diz o futuro eletricista.

Fonte: Sanar