Vigilância Sanitária intensificará fiscalização dos produtos de origem animal em Penedo

Data: 25/06/2019



Aconteceu na tarde desta terça-feira (25), na sede da Vigilância Sanitária de Penedo, uma produtiva reunião envolvendo os Secretários de Agricultura e Serviços Públicos, Manoel Messias Lima e Moisés Marques, respectivamente, a fim de tratar sobre o comércio de queijo, carnes e peixes em locais inapropriados, sem autorização dos órgãos competentes, de origem duvidosa e sob condições que estão em desacordo com as normas legais vigentes.

De acordo com o Coordenador de Vigilância Sanitária de Penedo, Ângelo Mendes, essa operação poderá ser iniciada no início de julho e terá continuidade por tempo indeterminado. Ângelo lembra que os infratores terão suas mercadorias apreendidas e inutilizadas, além de responderem um processo administrativo sanitário, podendo resultar em uma denúncia formal do infrator ao Ministério Público Estadual, para caso seja procedente o mesmo tomar as medidas que achar necessárias

Nessa fiscalização farão parte a Vigilância Sanitária Municipal, a Secretaria de Serviços Públicos, a Secretária de Agricultura e Abastecimento, além do setor de fiscalização e postura juntamente com outros órgãos e instituições que se fizerem necessários. “Apesar de fazermos continuamente a conscientização dos comerciantes para atenderem as normas legais vigentes, muitos não respeitam a nossa orientação e terminam colocando em risco a saúde da população, algo que nós enquanto autoridades da saúde não podemos permitir”, declarou Ângelo Mendes.

Fonte: Ascom/PMP