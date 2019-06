Campeonato Alagoano da 2ª Divisão será disputado por sete clubes

Data: 26/06/2019



O Campeonato Alagoano Sub-23 – 2ª Divisão 2019 será disputado por sete clubes neste ano. CSE, FF Sports Viçosense, Miguelense, Penedense, Santa Rita, Sete de Setembro e Zumbi vão participar da segundona nesta temporada. O prazo de inscrições de clubes foi encerrado na última sexta-feira, dia 21 de junho. A previsão é que o Estadual comece no mês de setembro.

Nos próximos dias, a Federação Alagoana de Futebol vai convocar os clubes para a realização do Conselho Arbitral. Os sete times vão disputar uma vaga para a primeira divisão do Alagoano em 2020. Na inscrição realizada na FAF, as equipes indicaram os Estádios que mandarão os jogos na competição.

O CSE com sede em Palmeira dos Índios vai disputar as partidas na própria cidade, no Estádio Juca Sampaio. FF Sports Viçosense jogará no Estádio Teotônio Vilela, no município de Viçosa. De volta à segundona, o Miguelense vai mandar as partidas em São Miguel dos Campos, no Estádio Manoel Ferreira de Amorim.

O tradicional Penedense mandará as partidas em Penedo, no Estádio Alfredo Leahy. O Santa Rita, de Boca da Mata, indicou que jogará o Estadual no Estádio Edvaldo Ribeiro, em Roteiro. Único representante da capital na competição, o Sete de Setembro indicou que vai mandar os jogos no Estádio José Gomes da Costa, em Murici.

E o Zumbi vai disputar as partidas na própria cidade, no Estádio Orlando Gomes de Barros.

Fonte: FAF