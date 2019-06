Companheiro matou a mulher e prestamista por ciumes em Penedo, diz polícia

Data: 27/06/2019

O segundo envolvido nos assassinatos do prestamista Ronaldo Silva Sabino, 24, e da vendedora Rosemary Cardoso dos Santos Lopes, conhecida como Rose, cujos corpos foram encontrados em uma área de mangue na zona rural de Penedo, foi preso pela equipe do delegado regional Gustavo Xavier, que comanda as investigações do duplo homicídio. Edvaldo da Silva teve o mandado de prisão expedido pela Justiça e após a prisão, na quarta-feira (26), confessou a participação no crime, que teve como autor José Ednaldo dos Santos Silva, 50.

Segundo o delegado Gustavo Xavier, Edvaldo Silva confessou ter participado do crime. Ele teria dado duas pauladas em Ronaldo Sabino e ajudado a esconder o corpo dele, junto ao cadáver da Rose, em um mangue nos fundos da casa do acusado. Em entrevista à imprensa local, as causas do duplo homicídio estão praticamente esclarecidas.

“Tudo indica que o crime foi passional, isso porque o elemento declarou que José Ednaldo decidiu matar Rosemary, com quem tinha um relacionamento, porque desconfiava que ela estava se relacionando com o prestanista. Primeiro ela foi assassinada, depois, em outro dia, foi o Ronaldo”, complementou Xavier.

Conforme as investigações, Rosemary Lopes foi assassinada primeiro e, dias depois, o prestamista foi até a casa de José Ednaldo para fazer uma cobrança e era aguardado por ele e por Edvaldo Silva, que mataram Ronaldo Sabino a pauladas e colocaram junto do corpo da primeira vítima, debaixo de palhas de coqueiro e bananeira.

O duplo homicídio foi descoberto durante buscas feitas ao prestamista Ronaldo Sabino, que estava desaparecido desde o dia 12 de junho. Uma denúncia anônima deu a localização do cadáver do prestamista. José Ednaldo foi preso após a polícia encontrar os corpos.

Fonte: 7 segundos