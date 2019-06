Casa de Aposentadoria recebe lançamento do Plano de ação territorial da bovinocultura do leite

Foi realizado na manhã da última quinta-feira 27, na Casa de Aposentadoria, o Lançamento do plano de ação territorial da bovinocultura do leite. O evento foi promovido pelo Banco do nordeste em parceria com a Prefeitura de Penedo, prefeituras dos municípios envolvidos, Emater, Adeal, entre outros; e contou com a presença do Prefeito Marcius Beltrão, além do Superintendente do Banco do Nordeste, Pedro Hermínio de Almeida e demais autoridades envolvidas.

Durante o evento foi explicado aos presentes, principalmente aos produtores rurais de leite, as especificidades do plano que tem o objetivo de alavancar o setor nos municípios envolvidos: Igreja Nova, Penedo, Piaçabuçu e São Sebastião, tornando assim a bovinocultura mais rentável, gerando emprego e renda para a zona rural desses municípios e melhorando toda cadeia produtiva do setor.

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão abriu o evento destacando a importância Banco do Nordeste para toda a região, ao oferecer empréstimos aos pequenos produtores, a taxas baixas de juros. Pois a agricultura no Brasil é o setor responsável por aumentar o PIB brasileiro atualmente, além de promover a geração de muitos empregos.

Também enfatizou o trabalho realizado pela Secretaria municipal de Agricultura com diversas ações em beneficio ao homem do campo, a exemplo da Feira da agricultura familiar, que ocorre quinzenalmente e vai ter sua periodicidade aumentada, passando a ser realizada de forma semanal, gerando emprego e renda para a zona rural do município e beneficiando também toda a população penedense, com produtos de boa qualidade a um preço acessível.

O Superintendente do Banco do Nordeste, Pedro Hermínio de Almeida afirmou para os presentes que os pequenos produtores juntos geram mais empregos que algumas das grandes indústrias e com isso também contribuem para a distribuição de riquezas nas regiões em que produzem, tendo o Banco do nordeste um importante papel nesse contexto, ao realizar financiamentos com essa finalidade.

Fonte: Ascom/PMP