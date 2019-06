Sem condições de trabalho na Agricultura, Lessa entrega cargo a Renan Filho

Data: 28/06/2019



A decisão foi tomada em reunião da executiva estadual do PDT na noite dessa quinta-feira, 27, como antecipei aqui. O partido decidiu desembarcar do governo de Renan Filho.

Foi uma posição amadurecida. Tomada sem surpresa. O presidente do partido, ex-governador Ronaldo Lessa, não escondeu de ninguém a insatisfação – maior a cada dia.

Demora na nomeação de cargos, processos “travados” na esfera do governo e falta de recursos nos últimos dias vinham engessando a atuação de Ronaldo Lessa na Secretaria de Agricultura do Estado.

Pelos corredores da Seagri, os servidores da Pasta tem reclamado da falta de condições de trabalho. “Aqui já cortaram o cafezinho e nos próximos dias podemos até ficar sem água”, revelou um agrônomo da Seagri, que já ocupou cargos de direção na secretaria.

A gota d’água, no entanto, veio na semana passada, com a iniciativa do governador em convidar prefeitos do PDT para se filiar ao MDB.

O gesto foi entendido por Lessa como um “recado” de que o partido não era mais bem-vindo na base do governo.

Ronaldo decidiu acatar a decisão da executiva do PDT e vai entregar o cargo a Renan Filho em reunião nesta sexta-feira, 28, no Palácio dos Palmares.

“Após a reunião comuniquei a ele (Renan Filho). Eu não consegui falar com ele, mas mandei uma mensagem comunicando a decisão do partido. Ele me convidou para conversar. Eu vou conversar, mas vou evidentemente com o pedido exoneração para efetivar a decisão partidária. Mas não queremos criar uma solução de continuidade, nenhum embaraço para a Secretaria. O que a gente puder ajudar para que as coisas ocorram na normalidade será feito”, disse Lessa.

Lessa sendo Lessa

Quem conhece Ronaldo Lessa não poderia esperar nada diferente. “Calejado” por uma vida pública que começou pela Assembleia Legislativa de Alagoas (depois vereador e prefeito de Maceió, governador de Alagoas e deputado federal), o presidente do PDT ganhou um perfil mais conciliador nos últimos anos.

Como coordenador da bancada federal, até o início deste ano, ajudou tanto o governo de Alagoas quanto prefeituras da capital e interior, instituições e movimentos sem se apegar a cores partidárias.

De esquerda, o ex-governador sempre foi considerado um político “intenso”, que nunca levou “desaforo para casa”.

Talvez este tom mais “ameno” dos últimos anos tenha levado Lessa a “esperar” um pouco mais para ver o que iria acontecer – embora o desfecho fosse previsível.

A Secretaria de Agricultura nunca esteve nos planos. Nem dele, nem de Renan Filho. O plano A do grupo do governador sempre foi criar condições para Ronaldo (primeiro suplente da coligação) assumir a vaga na Câmara dos Deputados.

Lessa aceitou a secretaria ante “dificuldades” para a licença de um dos cinco deputados da sua coligação.

A escolha pela Agricultura foi de caso pensado. Lessa enxergava na Pasta a possibilidade de – ao mesmo tempo – incentivar o agronegócio e fortalecer a agricultura familiar. Seria uma oportunidade para trabalhar com setores com os quais ele sempre se identificou, mesmo que não entendesse tecnicamente da área. Para isso, contava com profissionais experientes. Para o resto, esperava usar seu prestígio político e capacidade de articulação.

Deu no que deu.

Após a conversa com Renan Filho, Ronaldo Lessa poderá ir para a oposição?

Agora é ver no que vai dar.

por Edivaldo Júnior/Gazetaweb