Deputados rebatem líder de Renan Filho na ALE: ‘Estado não é esse mar de rosas’

Data: 30/06/2019



Os deputados Bruno Toledo (Pros) e Davi Maia (DEM) rebateram a avaliação positiva que o líder do governo Renan Filho, deputado Sílvio Camelo (PV), tentou apresentar sobre os “resultados da gestão do Poder Executivo ao longo dos últimos anos no Estado”. As críticas dos parlamentares foram feitas durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE).

Na avaliação dos dois parlamentares, a realidade que o governador Renan Filho tenta passar em postagens por meio das redes sociais não é a mesma que, de fato, a população alagoana enfrenta na vida real em Alagoas.

“O Estado não está esse mar de rosas que o governo tenta colocar por meio de suas redes sociais”, disse Bruno Toledo. Na mesma linha, o deputado Davi Maia (DEM) observou que a prioridade no momento para o Estado deveria ser o saneamento.

“Vamos investir para tratar o esgoto de Maragogi, de Japaratinga, São Miguel dos Milagres. Vamos investir para terminar a duplicação da AL-101 Norte. Investir realmente naquilo que estamos precisando”, salientou Maia no plenário da Casa de Tavares Bastos.

O deputado Cabo Bebeto (PSL) elogiou a atuação de Sílvio Camelo no parlamento alagoano, mas criticou a construção do aeroporto de Maragogi sem que antes sejam concluídas as obras de duplicação da AL-101 Norte. A duplicação dessa via é um pleito antigo dos moradores que vivem no Litoral Norte e, também, do trade turístic, que movimenta milhões e emprega milhares de trabalhadores na região.

“Há tantas coisas que deveriam ser feitas ali, a exemplo da construção de um hospital para desafogar o HGE. Esses R$ 80 milhões destinados para construção do aeroporto em Maragogi poderiam ser destinados à construção de matadouros públicos que atendam às exigências sanitárias”, argumentou.

com ALE