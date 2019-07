FAF abre inscrições de clubes para o Alagoano de futebol feminino

Data: 30/06/2019



Já estão abertas as inscrições de clubes para o Campeonato Alagoano de Futebol Feminino 2019. Os clubes interessados em disputar o Estadual devem solicitar inscrição mediante ofício protocolado na sede da FAF, de segunda a sexta, das 13h às 18h, situada à Avenida Pretestato Ferreira Machado, nº 919, bairro da Jatiúca até o dia 26 de julho. As equipes precisam estar com situação regular tanto na Federação Alagoana quanto na CBF.

A inscrição do clube filiado no Campeonato Alagoano Feminino será efetivada com a indicação do Estádio em que o clube será mandante nos jogos da competição, sendo exigida a autorização para uso forma oficial por parte do proprietário ou administrador, caso o estádio não seja próprio.

Os clubes inscritos para a disputa da competição devem registrar ao menos 11 atletas, nascidas até o ano de 2003, cujos nomes devem estar publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até o último dia que anteceda a realização do Conselho Arbitral, como condição indispensável para a participação na competição.

No Ato de abertura de inscrições, a Federação Alagoana de Futebol salienta que caberá aos clubes mandantes a responsabilidade pela organização da partida, incluindo segurança, ambulância e toda logística relacionada à realização do evento.

Em 2018, seis clubes disputaram o Alagoano de futebol feminino com título conquistado pelo União Desportiva Alagoana.

Fonte: Ascom FAF