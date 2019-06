Unidade de Emergência do Agreste irá ofertar visitação noturnas aos pacientes

Data: 30/06/2019



A política de humanização no atendimento avança mais uma vez no Hospital de Emergência Daniel Houly, em Arapiraca.

Depois de ampliar para dois períodos de visitas a pacientes, a direção do HE do Agreste decidiu que, a partir de agora, os familiares e acompanhantes terão o horário noturno, no período das 19h30 às 20h30, para saber do estado de saúde dos usuários.

Maior referência no atendimento às vítimas de traumas de média e alta complexidade no interior de Alagoas, o hospital passou a dispor de dois horários para visitação desde o dia 17 deste mês de junho.

O acolhimento aos familiares, acompanhantes e amigos dos internos ocorre pela manhã, das 11 às 12 horas, e, no período da tarde, das 16 às 17 horas.

Agora, com o novo cronograma, decidido em equipe, com o aval da gerente-geral, a médica Regiluce Santos, o Hospital de Emergência Daniel Houly, no período noturno, das 19h30 às 20h30.

“O horário de visitas é o mais esperado pelos internos e familiares. Esses encontros também auxiliam na recuperação dos pacientes”, observa o coordenador do Serviço Social, reforçando que a iniciativa está em consonância com a Política Nacional de Humanização em Saúde, como parte do projeto AcolheSUS.

Fonte: Assessoria UE do Agreste