Três jovens morrem em acidente na BR-101 em Teotonio Vilela

Data: 30/06/2019



Um acidente entre um carro de passeio e um caminhão baú em um trecho da BR-101, em Teotonio Vilela, deixou três jovens mortos nesse domingo, 30.

No interior do Ford Fusion, voltaram de uma partida de futebol Arhur Gregory, de 22 anos, Isaac Ciríaco, de 30 anos, e Sergio Celestino Junior, que vinham no banco traseiro e morreram no local. Outros dois ocupantes, Valmir Calixto, condutor do veículo, e Valdeir Santos, de 25 anos, que vinha no banco do carona, foram retirados das ferragens pelas equipes de emergência e levados para o Hospital de Emergência do Agreste.

Testemunhas afirmam que o veículo aquaplanou na pista e colidir com a traseira do caminhão, que estava prado no acostamento para ajudar no socorro de outro carro, que momentos antes havia perdido o controle e rodado na no mesmo trecho da pista.

Um inquérito policial será aberto para apurar as circunstâncias do acidente.

Fonte: TNH1