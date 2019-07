Corpo de motorista de aplicativo é encontrado em mata na Cidade Universitária

Data: 02/04/2019



O corpo do motorista de aplicativo Rayniere Torres, de 35 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (2), numa região de mata, por trás da Unidade Federal de Alagoas (Ufal), no bairro Cidade Universitária, parte alta de Maceió.

Até o momento seis pessoas foram presas, suspeitas de participação na morte do motorista, informou a Polícia Civil.

“A polícia trabalhou silenciosamente nesse caso para não atrapalhar as investigações. E no dia de hoje, conseguimos localizar o corpo, bem como realizar a prisão dos suspeitos. Três deles que diretamente cometeram o homicídio e outros que tiveram participação, seja na ocultação do cadáver ou para se beneficiar do crime”, afirmou o coordenador da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a polícia, o motorista teria sido morto na quinta-feira (27), no dia em que desapareceu. O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição.

Mais detalhes sobre o homicídio e as possíveis motivações serão repassados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e pela Divisão Especial de Investigações e Capturas (Deic).

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e fez o recolhimento do corpo.

O caso

Rayniere Torres estava desaparecido desde a última quinta-feira (27). Segundo familiares, que postaram pedido de ajuda em uma rede social, Rayniere estava trabalhando em um Peugeot na cor prata. Ele foi visto pela última vez após aceitar uma corrida de maneira independente para uma cliente no bairro da Cidade Universitária para o bairro do São Jorge, por volta das 22h.

Na sexta-feira (28), o carro do motorista foi encontrado na parte alta de Maceió com o vidro de uma das portas traseiras quebrado, além do aparelho de som ter sido roubado.

Fonte: Gazetaweb