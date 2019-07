Governador exonera Ronaldo Lessa e nomeia secretário interino de Agricultura

Data: 01/07/2019



O governador Renan Filho (MDB) exonerou, a pedido, o ex-governador Ronaldo Lessa (PDT) do cargo de secretário de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura. Assinado no dia 28 de junho, o decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (01).

Na mesma edição do DO, Renan Filho designou o servidor Silvio Romero Bulhões Azevedo, superintende de Irrigação e Unidades Avançadas da Seagri, para responder interinamente pela pasta.

O ex-governador anunciou que estava deixando o governo na semana passada, dia 27 de junho. Lessa já vinha reclamando da falta de recursos destinados à Seagri, além de processos travados e a demora nas nomeações de seus indicados.

Ele ainda não anunciou se volta a integrar a bancada de apoio do prefeito Rui Palmeira (PSDB).

Na sessão do dia 19 de junho, na Assembleia Legislativa, o deputado Davi Mai (DEM) disse que as “humilhações públicas” que Lessa vinha sofrendo à frente da Seagri eram uma tentativa de queimá-lo por parte do governador. Ele aproveitou para anunciar que o grupo do prefeito Rui Palmeira (PSDB), do qual faz parte, “está de portas abertas para o retorno do ex-governador”.

Fonte: CadaMinuto