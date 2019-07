Maceió: Secretaria de Saúde vai realizar processo seletivo

Data: 01/07/2019



Com o objetivo de dar efetividade à nova oferta de serviços que foi ampliada com a modernização de estruturas e procedimentos da gestão de saúde em Maceió, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deu início ao processo de contratação de empresa especializada, com vistas à realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS), para o preenchimento de vagas existentes e formação de cadastro de reserva.

A medida – tomada com base na Lei Municipal Nº 6054/2011, que dispõe sobre a contratação de pessoal por prazo determinado para atender o interesse público – foi definida para suprir, de forma mais imediata, a carência de pessoal da Rede Municipal de Saúde, até que seja realizado o processo de concurso público, já protocolado pela SMS, e cuja tramitação, em razão de suas complexidades, necessita de um tempo bem mais extenso para ser concluído e atender à demanda atual.

Na exposição de motivos da solicitação feita pelo secretário José Thomaz Nonô, dois pontos são colocados como fundamentais para a decisão. O primeiro, a expressiva expansão da rede de atendimento do município – possibilitada pela construção e reforma de unidades de saúde, a otimização do PAM Salgadinho, a reabertura do Laclim, a disponibilização de novos gabinetes odontológicos e a parceria com as três UDAS, além da próxima, em parceria com a Ufal – entre outras inovações, que refletiram num significativo aumento de demandas, exigindo profissionais qualificados.

Outro ponto que definiu a medida foi o esvaziamento do quadro de servidores, em especial na área médica, resultante de processos de aposentadorias, além da carência de profissionais de outras áreas, detectadas no levantamento realizado pela SMS para o processo de abertura do concurso público.

Ao autorizar que a medida fosse colocada em prática, o secretário José Thomaz Nonô também argumentou que o aumento da estrutura por si só não seria suficiente para atender aos objetivos da gestão municipal de Saúde. E reforçou que seria um contrassenso ter toda a estrutura e equipamentos caros instalados como estão, dar conforto e funcionalidade às unidades básicas e não dispor de pessoal necessário.

“Como sabemos que o processo de um concurso público é muito mais demorado, estamos buscando evitar o desperdício de recursos da Secretaria, preenchendo temporariamente essas lacunas com a contratação de pessoal por um prazo determinado, reduzindo essa carência até que seja homologado o resultado do concurso que iremos realizar”, afirmou Nonô.

A SMS já iniciou o processo de escolha da empresa organizadora e, em breve, estará lançando o edital. Os interessados, no entanto, já podem conferir abaixo a lista de cargos disponíveis e nº de vagas que serão ofertadas no Processo Seletivo Simplificado (PSS).

Nível Médio – Salário de R$ 1.390,36 Auxiliar de Saúde Bucal – 47 Nível Superior – Salário de R$ 4.721,53 Médico Cardiologista – 14 Cardiologista especialista em Teste Ergométrico – 3 Cardiologista – Ecocardiografista Adulto – 1 Cardiologista – Ecocardiografista Infantil – 2 Clínico Geral – 40 Mastologista – 1 Dermatologista – 3 Endocrinologista – 12 Ginecologista – 15 Ginecologista com especialidade em Colposcopia – 9 Geriatra – 5 Infectologista – 1 Nefrologista – 1 Pediatra – 16 Pneumologista – 4 Proctologista – 2 Psiquiatra – 11 Radiologista – 4 Ultrassonografista – 5 Urologista – 3

Fonte: Ascom SMS