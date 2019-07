Sine suspende emissão de Carteira de Trabalho em Maceió

Data: 02/07/2019



A Secratária Municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária (Semtabes) informa que o serviço de emissão de Carteira de Trabalho no posto de atendimento do Sine Maceió está suspenso temporariamente.

Os servidores responsáveis pela emissão do documento estão passando por um treinamento junto na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas (SRTE-AL) até o próximo dia 18.

A previsão é de que o atendimento do serviço seja retomado no dia 19, retomando o cronograma normal de atendimento. O serviço é realizado as segundas, quartas, quintas e sextas-feiras.

O posto de atendimento do Sine Maceió funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no 2º piso do Shopping Popular, nas proximidades da Praça Marechal Deodoro, no Centro da cidade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3315-6205.



com Assessoria