A Comissão do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Penedo, em parceria com o Ministério Público -Penedo/AL disponibiliza curso de formação

Data: 03/07/2019



A Comissão do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Penedo, em parceria com o Ministério Público/AL, disponibiliza curso sobre Políticas Públicas de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente, referente a Segunda Etapa do Processo, conforme previsto no Edital CMDCA 001/2019.

O curso foi realizado na Procuradoria Geral do Município – PGM , no dia 02 de julho de 2019, com inicio as 14:00 horas, sendo ministrado pelo Promotor de Justiça Arlen Silva Brito.

Fonte: Ascom/PMP