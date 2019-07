Defensoria pede prioridade em investigação sobre menina baleada em ônibus escolar

Data: 04/07/2019



A Defensoria Pública do Estado solicitou prioridade à investigação do crime em que uma menina de 11 anos foi baleada dentro de um ônibus escolar na zona rural de Girau do Ponciano, no Agreste de Alagoas, ocorrido na última segunda-feira (1).

O pedido foi feito pelo subdefensor público-geral e presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente (CEDCA), Carlos Eduardo de Paula Monteiro, que solicitou informações sobre a instauração do inquérito policial, número do procedimento investigado e a delegacia para qual foi remetido, para que a Defensoria Pública e o CEDCA possam acompanhar o andamento do processo.

O TNH1 falou com a delegada Daniella Andrade, que investiga o caso, mas ela informou que o inquérito é sigiloso e que não poderia passar informações sobre o andamento das investigações.



