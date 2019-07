Inscrições para a Escola Naval da Marinha do Brasil vai até esta sexta-feira, 05

Data: 04/07/2019

A Marinha do Brasil abriu as inscrições para o Concurso Público de Admissão à Escola Naval (CPAEN), que oferta 31 vagas para candidatos com ensino médio completo ou estar em fase de conclusão.

As inscrições vão até 5 de julho e poderão ser realizadas pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, ou presencialmente nos endereços listados no edital. Na área de

jurisdição do Comando do 3oDistrito Naval, as inscrições podem ser realizadas: em Natal-RN, no Comando do 3o Distrito Naval; em Recife-PE, na Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco; e em Fortaleza-CE, na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará.

Para concorrer, é preciso ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020, ser brasileiro nato, de ambos os sexos, não ser casado (a) ou não ter constituído união estável e não ter filhos, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola Naval e ter o Ensino Médio completo ou estar em fase de conclusão. A taxa de inscrição é de R$ 106,00.

Em 2019, são ofertadas 31 (trinta e uma) vagas, sendo: 19 (dezenove), exclusivas para o sexo masculino, onde 4 (quatro) vagas serão destinadas aos candidatos negros em observância à Lei 12.990/2014 e 12 (doze) específicas para candidatas do sexo feminino, sendo 2 (duas) vagas destinadas às candidatas negras em observância à Lei 12.990/2014, estas podendo ser do Corpo da Armada, Corpo de Fuzileiros Navais e do Corpo de Intendentes da Marinha, com escolhas em igualdade de condições com os Aspirantes do sexo masculino, sendo a escolha fundamentada na meritocracia, decorrente das suas classificações durante o curso.

Sobre a Prova

Os candidatos farão provas em dois dias. No primeiro dia será aplicada prova de Matemática e Inglês, que terá duração de 5 (cinco) horas e será constituída de 40 (quarenta) questões, sendo: 20 (vinte) de Matemática e 20 (vinte) de Inglês. No segundo dia serão aplicadas uma prova objetiva das disciplinas de Física e Português e uma Redação, com duração total de 5 (cinco) horas. A prova objetiva será constituída de 40 (quarenta) questões, sendo: 20 (vinte) de Física e 20 (vinte) de Português. Após a prova objetiva, os candidatos têm pela frente os eventos complementares: Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física (TAF) composto de corrida e natação, Verificação de Dados

Biográficos, Verificação de Documentos, Avaliação Psicológica e Período de Adaptação.

Curso de Graduação

O Curso de Graduação tem duração de quatro anos letivos em regime de internato. No período, os alunos recebem inicialmente bolsa-auxílio, além de outros benefícios, como ajuda para aquisição de uniformes e assistência médico-hospitalar, psicológica, social e religiosa. Ao final do curso, para complementar os conhecimentos de ensino militar-naval necessários à graduação, será realizada uma Viagem de Instrução. Aqueles que concluírem o curso com aproveitamento receberão o Diploma de Graduação em Ciências Navais e serão nomeados Segundos-Tenentes.

Locais de inscrição no Comando do 3o Distrito Naval:

Natal (RN) – Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 3o Distrito Naval – Rua Coronel Flamínio, S/N – Santos Reis – Natal/RN- CEP: 59010-500. Tel: (84) 3216-3117.

Recife (PE) – Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco – Avenida Olinda s/no – Complexo do Salgadinho – Olinda – PE. CEP: 53010-000. Telefone: (81) 3412-7615.

Fortaleza (CE) – Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará – Avenida Coronel Filomeno Gomes s/no – Jacarecanga – Fortaleza – CE. CEP: 60010-280. Telefone: (85) 3288-4726.

Assessoria de Comunicação Social do Comando do 3o Distrito Naval (84) 3216-3048

Assessoria de Comunicação Social da Agência Fluvial de Penedo (82) 3551-2277

“Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente”

por Assessoria