Penedo sedia etapa estadual dos Jogos Estudantis de Alagoas, solenidade de abertura ocorreu no Theatro Sete de Setembro

Data: 03/07/2019



O Centenário Theatro Sete de Setembro foi palco da solenidade de abertura da Etapa estadual dos Jogos Estudantis de Alagoas, realizada na noite da última terça-feira (2), com a presença de autoridades estaduais, municipais, professores e atletas, incluindo o vice Prefeito Ronaldo Lopes, Superintendente do Sistema Estadual de Educação, Wilany Felix, entre outros. Além disso, o evento está sendo realizado utilizando para isso a infraestrutura esportiva disponível no município, a exemplo do recém reformado ginásio Padre Manoel Vieira e o Ginásio da escola Municipal Santa Luzia, utilizado pela primeira vez, para essa finalidade.

O evento ainda contou com apresentações culturais do Coral Municipal Vozes de Penedo e da quadrilha Chapéu de Couro.

A etapa estadual da competição está sendo realizada em Penedo com a participação de 45 equipes, nas modalidades handebol, futsal, voleibol e basquetebol nas categorias: Colegial, infantil e juvenil; masculino e feminino. Contando com a presença de 1000 atletas, dos quais 410 alunos estão hospedados na Escola municipal de Educação Básica Santa Luzia, onde também estão sendo realizados os jogos, juntamente com o Ginásio Padre Manoel Vieira, que no ano passado foi inaugurado com os jogos estudantis da primavera, sendo esse o segundo evento esportivo realizado em suas dependências, após a reinauguração.

O Coordenador de Esportes do Município José Elias, conhecido por Betume, destacou que a realização desse evento marca a inauguração da estrutura esportiva da Escola Municipal de Educação Básica Santa Luzia, antiga escola do Sesi. Também destacou o apoio fundamental do Prefeito Marcius Beltrão para a realização do evento.

A Superintendente do Sistema Estadual de Educação, Wilany Felix agradeceu a presença dos alunos/atletas e em nome do Governador Renan Filho deu as boas vidas a todos. Também destacou as belezas naturais e arquitetônicas de Penedo, como também o Theatro Sete de Setembro, aos quais muitos dos alunos estão tendo a oportunidade de entrar pela primeira vez.

“Tudo isso foi preparado para vocês, espaço maravilhoso esse theatro, cidade linda e histórica, com a presença de atletas de diversas regiões do estado. Esperamos que vença o espetáculo, com respeito aos adversários, que são colegas de vocês. Todos já são vencedores, pois venceram as etapas regionais da competição, e que vença o melhor.”, destacou.

O vice prefeito Ronaldo Lopes deu boas vindas a todos os presentes, oriundos de diversas partes do Estado de Alagoas, também parabenizou o Coordenador de esportes Betume pela realização do evento.

“Penedo abraça vocês, espero que possam aproveitar tudo o que a cidade tem a oferecer e que sejam felizes nessa disputa, com a certeza de que todos que estão aqui já são vencedores. Parabenizo aos organizadores por essa parceria, em especial ao Coordenador de esportes Betume, um dos responsáveis pelo sucesso desse evento, na qual foi em busca de realizar essa etapa dos jogos estaduais em Penedo”, enfatizou.

Os Jogos estudantis de Alagoas seguem até o próximo sábado, 6 de julho.

Fonte: Ascom/PMP