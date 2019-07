Workshop do programa “Alagoas feita à mão” é realizado na Casa de Aposentadoria para artesãos penedenses

Data: 04/07/2019

Foi realizado na Casa de Aposentadoria na manhã da ultima quarta-feira (3), um workshop com artesãos penedenses realizado pelo Programa “Alagoas feita à mão” da Secretaria estadual de Desenvolvimento econômico e Turismo. Os profissionais foram recadastrados pela Secretaria municipal de cultura e terão acesso a carteirinha do programa, que oferece diversos benefícios, incluindo a possibilidade de comercializar seus produtos em feiras nacionais.

Foram cadastrados 170 profissionais na zona rural e urbana de Penedo, estando aptos a participar do programa “Alagoas feita à mão”.

Durante o evento o Coordenador do projeto em Penedo, Paulo Cesar, explicou para os artesãos presentes, a importância do cadastramento efetuado pela secretaria e passou a palavra para a Assessora Técnica da Gerência de designe e artesanato, Virna da Hora, que detalhou todas as questões referentes ao projeto, uma iniciativa que tem o objetivo de valorizar o artesanato e a arte popular em Alagoas.

Projeto Alagoas feita à mão

O projeto tem como um dos seus principais objetivos, promover a comercialização e a valorização do artesanato alagoano. Com isso a Sedetur- Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo tem como ações nesse sentido, a publicação de editais para participação em feiras nacionais, publicação de catálogo, realização de eventos locais, instalação de placas de sinalização nos principais pontos de produção artesanal, além da renovação e emissão de carteiras do artesãos.

Feira de Artesanato

Outra iniciativa que visa valorizar os artesãos penedenses, é a Feira do Artesanato que está em sua terceira edição, uma realização da, Associação dos Artesãos de Penedo, Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, em parceria com a Prefeitura municipal. O evento acontecerá no próximo sábado (6), a partir das 10 horas na praça comendador Peixoto em frente ao Supermercado kibarato.

Também haverá a programação cultural com a apresentação musical da dupla de artistas penedense Júnior Maia e Núbia Alexandre, além da quadrilha junina chapéu de couro. As apresentações tem inicio às 18h.



Fonte: Ascom/PMP