Confira a previsão do tempo para este fim de semana em Alagoas

Data: 05/07/2019

A previsão do tempo que deve predominar para o final de semana em Alagoas mostra significativa nebulosidade e predominância de sol entre nuvens. As informações são da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).

Para esta sexta-feira (05), as regiões do Litoral, Agreste, Sertão e Zona da Mata apresentam, nos períodos da manhã e tarde, nebulosidade variável e chuva em pontos isolados. Em Maceió, a temperatura máxima deve ser de 29° C. Na região do Sertão, 30° C.

No sábado (06) e domingo (07), o tempo permanece com sol entre nuvens no Litoral, Agreste, Sertão e Zona da Mata. As regiões do Litoral e Sertão tendem a seguir com 30° C e 32° C a máxima, respectivamente.

A previsão do tempo pode ser acessada em também pelo endereço eletrônico www.semarh.al.gov.br, ou pelo aplicativo “Semarh Tempo Alagoas”, disponível para a plataforma Android.

Fonte: Ascom Semarh