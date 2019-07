CSA contrata Alecsandro, Euller e Alan Costa para sequência da temporada

Data: 04/07/2019

Os nomes da vez no CSA são o atacante Alecsandro, o lateral esquerdo Euller e o zagueiro Alan Costa. A informação foi confirmada à Gazetaweb pelo presidente do Conselho Deliberativo, Raimundo Tavares, e, segundo ele, os jogadores chegam a Maceió ainda esta semana e firmarão contrato definitivo com o clube até o final desta temporada.

Após o empate por 2 a 2 com o Sport, nessa quarta-feira (3), o treinador Argel Fucks afirmou que o clube azulino iria contratar peças para qualificar o elenco e a diretoria assim o fez. Mais famoso dos três novos atletas do Azulão, Alec Gol chega a Alagoas aos 38 anos e terá o CSA como 16º clube da carreira.

Entre as principais camisas que o atleta vestiu estão Palmeiras, Vasco, Atlético-MG, Internacional, Flamengo e Cruzeiro, além de passagens pelo futebol português no Sporting e Al Wahda do Emirados Árabes Unidos. Seu último clube foi o São Bento, onde disputou 18 jogos e marcou dois gols.

Além do ataque, o time marujo também se reforça na defesa com as chegadas de Euller e Alan Costa. O lateral esquerdo, de 24 anos, é cria do Bahia e também defendeu o rival, Vitória. Nas últimas três temporadas, o jogador atuou no futebol japonês (Avispa Fukuoka) e estava no Al-Shabab, da Arabia Saudita.

O zagueiro Alan Costa, de 28 anos, chega para recompor a zaga maruja que foi ocupada nos amistosos contra o Sport por Leandro Souza e Luciano Castán. Ele já trabalhou com Argel no Coritiba, na temporada passada e nesta. Além do Coxa, o jogador defendeu Internacional, Vitória, Ferroviária e São Bento.

por Jean Nascimento/Gazetaweb