Edital de concurso público para juiz em Alagoas é publicado

Data: 05/07/2019

Foi publicado nesta sexta-feira (5) o edital para o concurso público de juiz substituto e cadastro de reserva em Alagoas. Segundo o Tribunal de Justiça (TJ-AL), as inscrições começam no dia 15 de julho.

Clique aqui para conferir o edital no Diário de Justiça Eletrônico

O salário bruto para o cargo de juiz substituto de primeira entrância é de R$ 30.404,42, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.520,22.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 14 de agosto, no site da Fundação Carlos Chagas, realizadora do concurso. São 20 vagas para início imediato. 20% das vagas são reservadas às pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros. O valor da inscrição é de R$ 300.

Para concorrer, o candidato deve ser bacharel em direito e atender, até a data da inscrição definitiva, a exigência de três anos de atividade jurídica após a obtenção do grau de bacharel. A não apresentação do diploma registrado pelo Ministério da Educação (MEC) e não comprovação da atividade jurídica, no ato da inscrição definitiva, exclui o candidato do concurso.

Serão cinco etapas de caráter eliminatório e classificatório no processo seletivo:

1. prova objetiva seletiva, composta por 100 questões de múltipla escolha;

2. duas provas escritas (discursiva e de sentenças);

3. sindicância da vida pregressa, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico;

4. prova oral;

5. avaliação de títulos.

A participação do candidato em cada etapa ocorrerá necessariamente após habilitação na etapa anterior.

Datas previstas

A prova objetiva seletiva está prevista para acontecer no dia 6 de outubro deste ano. Após esta etapa, será realiza a prova discursiva, no dia 12 de janeiro de 2020.

As provas de sentença cível e criminal devem ser realizadas nos dias 18 e 19 de janeiro de 2020, respectivamente.

O candidato aprovado em todas as etapas anteriores passará pelo teste oral no dia 3 de outubro de 2020.

O TJ ressalta que a aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados e poderá ocorrer aos sábados, domingos, feriados e dias úteis.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, prorrogável uma única vez por igual período, contado da data da publicação da homologação do resultado final.

Questionamentos relacionados ao edital devem ser feitos ao Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) da Fundação Carlos Chagas por meio do telefone (11) 3723-4388, de segunda a sexta, das 10h às 16h ou pelo “Fale Conosco”, no site da fundação.



Fonte: G1/AL