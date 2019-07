Moradores fecham trechos da AL-101 Sul contra mudança no comando do 11º BPM

Moradores do Litoral Sul bloquearam pelo menos três trechos da AL-101 Sul, nos municípios de Penedo, Coruripe e Piaçabuçu, e impediram a passagem dos veículos na manhã desta sexta-feira (5). Eles dizem protestar contra a transferência recente do subcomandante do 11º Batalhão, que atende aquela região, para outra unidade militar.

Nos pontos de protesto, os manifestantes espalharam pneus, galhos secos de árvores e atearam fogo, impossibilitando o fluxo normal do tráfego. Devido ao horário de pouco movimento, ainda não era grande o congestionamento nestes locais por volta das 7h30.

O tenente Valdemir Barbosa, supervisor do 11º Batalhão da PM, informou, à Gazetaweb, que a manifestação é pacífica, apesar do bloqueio do trânsito. Os moradores se dizem chateados com a transferência do capitão Alex, até a semana passada subcomandante daquela unidade, para o 10º Batalhão da PM, situado no município de Palmeira dos Índios.

“Os moradores dizem que o capitão Alex fez um bom trabalho e que gostariam que ele permanecesse no 11º Batalhão”, contou o tenente Valdemir, que estava em um dos pontos bloqueados nesta sexta-feira.



por Thiago Gomes/Gazetaweb