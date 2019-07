Prefeitura de Penedo decreta situação de emergência para intensificar combate à dengue

Data: 05/07/2019

Penedo está em situação de emergência devido ao aumento da infestação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. A condição autoriza a Prefeitura de Penedo a adotar procedimentos amparados na Constituição Federal para intensificar o combate ao problema cuja solução também depende do apoio da população.

Entre as medidas já determinadas pela administração “Terra do Desenvolvimento e da Cultura” estão a realização de mutirão de limpeza em diversas localidades de Penedo.

O cronograma para o mês de julho agenda o esforço coletivo para os bairros Senhor do Bonfim (dia 10), Raimundinho (dia 11), Santo Antônio (dia 17), Centro Histórico (dia 18), Cohab (dia 24) e Santa Isabel (dia 25).

A primeira ação na zona rural acontece no dia 31, no povoado Palmeira Alta. O trabalho a cargo das Secretarias Municipais de Serviço Público e de Saúde tem por objetivo eliminar focos de proliferação do mosquito e promover campanhas de conscientização.

Imóveis fechados e terrenos baldios

Em relação aos imóveis fechados e terrenos baldios que acumulam lixo e assim passam à condição de locais propícios para a reprodução do Aedes aegypti, a Prefeitura de Penedo irá identifica-los, com afixação de notificação no imóvel, para adoção das medidas cabíveis estabelecidas nos Códigos de Postura e Tributos do município.

O Decreto Municipal que declara situação de emergência em Penedo está amparado em Nota Informativa SESAU/SUVISA que aponta o estado de alerta epidêmico do território municipal. Ainda segundo dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde, há 295 casos notificados, todos em processo de confirmação pela Coordenação em Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde.

Além dos cuidados que a população precisa ter para evitar focos de proliferação do mosquito da dengue em sua casa, moradores de Penedo podem denunciar locais que estejam servindo para a reprodução do Aedes aegypti através do ZapDengue 99837-3106.



Fonte: Ascom – PMP