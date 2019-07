Prefeitura de Penedo prorroga vencimento para contribuinte pagar IPTU e TSU

Data: 05/07/2019

A Prefeitura de Penedo prorrogou a data de vencimento para a cota única e parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Serviço Urbano (TSU) referentes ao exercício 2019.

De acordo com a portaria nº 08/2019 da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças publicada no Diário Oficial do Município, quem quiser quitar o IPTU e a TSU, de forma integral, tem direito a desconto que varia de 20% a 25%, oportunidade válida até 30 de setembro de 2019.

Quem optar por fazer o pagamento de forma parcelada, em seis vezes, deve seguir o calendário que estabelece como data de vencimento o último dia de cada mês, a partir de setembro. A medida visa evitar prejuízo aos contribuintes e é decorrente de lapso temporal no processo de licitação dos carnês que serão entregues até o próximo dia 15 de agosto.

Os carnês também estão disponíveis no endereço eletrônico da Prefeitura de Penedo, no portal do contribuinte, e também na sede da Coordenação de Tributos e Arrecadação, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 284, setor aberto ao público no horário das 8h00 às 14h00.

Qualquer dúvida, o telefone para contato é 3551-3476.

Fonte: Ascom – PMP