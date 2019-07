Prefeitura de Penedo realiza curso sobre motivação e autoestima para servidores públicos

Data: 05/07/2019

A Prefeitura de Penedo realizou na última quinta-feira (4), mais um curso de capacitação para servidores públicos do município, com o objetivo de melhorar ainda mais a prestação de serviços aos munícipes penedenses. Dessa vez o tema foi motivação e autoestima, sendo realizado no auditório da biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, com a participação do Palestrante e coaching nacionalmente conhecido Pedro Paulo Luz e da Terapeuta holística Ana Nery Granja.

O Programa de Capacitação e eficiência administrativa foi instituto na gestão do Prefeito Marcius Beltrão, por meio da Secretaria de Governo, visando a qualificação dos servidores municipais. Tendo inicio no ano de 2017, onde os servidores públicos de todas as secretarias municipais participam de palestras, capacitações, workshops visando à aquisição de novos conhecimentos e atualizações para estarem preparados para as novas exigências na atualidade.

Durante as palestras proferidas na última quinta-feira, Pedro Paulo Luz falou sobre a importância da motivação para a vida dos funcionários e também como ao mudar de postura, a motivação surge; além de dicas importantes para o desempenho satisfatório dos servidores municipais em suas funções.

Já a Terapeuta Holística Ana Nery Granja falou sobre a importância da percepção das potencialidades existentes em cada um, aumentando a percepção do valor que cada pessoa tem e compreendendo o individuo como o todo. Também agradeceu a Prefeitura de Penedo pela oportunidade em trabalhar esse tema tão importante com os funcionários públicos de Penedo, fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos participantes.



Fonte: Ascom – PMP