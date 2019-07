Servidores do Estado têm até o dia 15 de julho para fazer o recadastramento funcional

Data: 05/07/2019



O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), reforça o alerta para que os mais de 40 mil servidores públicos ativos da administração direta e indireta realizem o recadastramento de seus dados funcionais junto ao Governo. O procedimento, que é obrigatório, deve ser realizado por meio do Portal do Recadastramento até o dia 15 de julho.

Mediado pela Seplag, o recadastramento tem o intuito de operacionalizar o sistema de recursos humanos da máquina pública alagoana. Por meio dele, será possível atualizar dados pessoais e funcionais dos servidores, validando, assim, a condição do quadro de pessoal dos órgãos e entidades do Executivo.

“Estamos realizando este procedimento pelo segundo ano de forma online justamente para facilitar. Muitos servidores já sabem como é o procedimento, mas, para os novos, temos uma central para tirar as possíveis dúvidas e um portal bastante esclarecedor. É importante salientar que mais da metade dos servidores já realizaram o procedimento”, ressalta o secretário titular do Planejamento e Gestão, Fabrício Marques Santos.

Disciplinada em portaria publicada no Diário Oficial do Estado, a atualização facilita a identificação de possíveis não conformidades na folha de pagamento e atende aos requisitos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, mais conhecido como e-Social.

“É necessário reforçar ainda que a não realização do recadastramento implica necessariamente na suspensão da remuneração dos servidores até que os dados requisitados sejam prestados ao Governo. Portanto, reforçamos que o prazo já está chegando ao fim”, reforça o secretário.

Quem deve se recadastrar?

Além dos servidores ativos – sejam comissionados ou efetivos -, monitores ligados à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), servidores em licença, cedidos, afastados ou que estão à disposição em outro órgão fora do Executivo também devem se recadastrar. Para o caso daqueles que possuem dois vínculos no mesmo órgão ou em órgãos diferentes, é preciso realizar a atualização nas duas matrículas. A atualização cadastral dos servidores deve ser feita por meio do portal https://recadastramento.seplag.al.gov.br/.

Em caso de dúvidas, o servidor deve entrar em contato com a sua área de Recursos Humanos ou ligar para a Central do Recadastramento, pelo número (82) 3315-1517.

Por Assessoria