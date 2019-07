Motorista embriagado atinge oficial da PM com carro e é preso

Data: 06/07/2019

Um condutor foi preso, no começo da madrugada deste sábado (6), no bairro de Cruz das Almas, em Maceió, após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool. Alan César Vanderlei Moura, de 42 anos, fazia manobra de ré com o veículo que conduzia e chegou a atingir de raspão um oficial do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), que estava em pé.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), o motorista do JAC J3, de cor preta e placa KPL 1640/AL, foi abordado nas proximidades de um posto de combustíveis.

Logo, a guarnição do BPTran percebeu os sinais de embriaguez alcoólica quando pediu a documentação pessoal e do veículo.

Fonte: Já é Notícia