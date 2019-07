Carreta tomba e deixa dois feridos em trecho da BR-101, no Pilar

Data: 07/07/2019



Uma carreta que transportava material inflamável tombou, na manhã deste domingo (07), na rodovia BR-101, no município do Pilar, em Alagoas.

Ao todo, três equipes formadas por 11 homens do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) foram deslocadas para fazer o socorro do motorista e de uma segunda vítima, ambos retirados do local e encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió.

Segundo o serviço de socorro, uma das vítimas, de 34 anos, sofreu escoriações na face, abdômen e braço esquerdo. Já sobre a segunda vítima, não foi informado acerca dos ferimentos. Esta foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Informações sobre um suposto vazamento de gás GNV, transportado pela carreta, circulam na internet desde o início da manhã; no entanto, o CBM afirmou que não houve vazamento do material, proveniente do veículo. A causa do tombamento também não foi informada.

com Alagoasweb