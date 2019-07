CSA oficializa contratação do experiente atacante Alecsandro para o Brasileirão

Data: 08/07/2019



Treinando com o elenco marujo desde o fim de semana, o atacante Alecsandro teve a contratação oficializada pelo CSA no início da noite desta segunda-feira (8) e vira opção para o retorno da Série A do Brasileirão.

Alecsandro Barbosa tem 38 anos e estava no São Bento, onde disputou 18 jogos e marcou dois gols nesta temporada, segundo o site de estatística ‘O Gol’. Alecsandro tem vasta experiência no futebol brasileiro e já defendeu camisas de grandes clubes, como Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Vasco, Internacional, Cruzeiro, Vitória, Ponte Preta e Sport. O jogador também tem curta passagem pelo futebol europeu e árabe.

Com a chegada de Alecsandro, o técnico Argel Fucks agora tem mais uma opção para o setor ofensivo. Ricardo Bueno começou jogando nos dois amistosos com o Sport. Além deles, o Azulão conta ainda com Patrick Fabiano e Cassiano no setor.

Com 6 pontos em nove rodadas, o CSA entrou na parada do Brasileirão na 19ª colocação. O Azulão volta a campo no domingo (14) e encara o Corinthians às 16h, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 10ª rodada.

por Paulo Victor Malta/TNH1