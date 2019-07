Defensoria Pública promove ações de cidadania em Maceió, Roteiro e Barra de São Miguel

Data: 08/07/2019



A Defensoria Pública de Alagoas promove entre os dias 9 e 12 de julho ações sociais nas cidades de Maceió, Roteiro e Barra de São Miguel.

Os atendimentos serão realizados no caminhão do Expresso da Cidadania, que oferece a possibilidade dos interessados ingressarem com ações de divórcio, pensão alimentícia, retificação de documentos e questões referentes ao direito do consumidor e demandas de saúde.

Na cidade de Roteiro, o Expresso da Cidadania ficará a disposição da população nos dias 9 e 10 de julho em frente a quadra de esportes. Já na Barra de São Miguel, os atendimentos ficarão concentrados nos dias 11 e 12 de julho na Praça de Eventos.

As atividades vão ofertar consulta sobre o andamento de processos cíveis e criminais, além de triagem para o ingresso de ações de divórcio, investigação de paternidade, pensão alimentícia, retificação de registro, suprimento de óbito, alvarás de até quatro salários mínimos, ações de saúde, direito do consumidor, dentre outras.

Já em Maceió a equipe do Programa Defensoria na Comunidade estará no calçadão da Rua do Comércio, no Centro, atendendo a população na terça-feira (9), das 8h às 14h.

Documentos

Os interessados em ingressar com ações devem comparecer com a cópia dos documentos pessoais (Identidade, CPF) e comprovante de endereço, Certidão de Nascimento/ Casamento, para casos de pensão ou divórcio. A lista de documentos necessários também pode ser consultada no site www.defensoria.al.def.br, campo Documentos Necessários.

Mais informações podem ser adquiridas através do Disque Defensoria 129. A ligação é gratuita e está disponível para telefones fixos e celulares, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Fonte: G1/AL