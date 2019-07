Dupla é presa com armas e drogas dentro de residência

Data: 08/07/2019



Após denúncias anônimas, dois homens foram presos com drogas e armas de fogo dentro de uma residência na manhã desta segunda-feira, dia 08, nas imediações do bairro Primavera, em Arapiraca, no Agreste do Estado.

Conforme a assessoria de Comunicação da Polícia Militar (PM), os militares chegaram ao local, situado na Rua Rosendo Lima, após as e se depararam com os jovens saindo da casa. Foi necessário o uso da força para realizar a abordagem nos suspeitos, tendo em vista que eles apresentaram resistência.

Com a autorização dos suspeitos, foi realizada a busca domiciliar e logo no primeiro momento foi encontrado uma quantidade de entorpecente no quarto e no quintal.

Após os questionamentos da polícia, a dupla informou que tinha enterrado uma arma de fogo no quintal da casa vizinha. Além da arma de fogo escondida, os policiais também apreenderam outra arma na casa da avó de um deles.

Ao todo, a guarnição apreendeu um revólver calibre 22, uma bereta calibre 32, 65 pedras de crack, 33 bombinhas de maconha, 13 papelotes de cocaína, dois aparelhos celulares, sacos plásticos e R$ 55,00.

Diante das constatações, os suspeitos identificados como Álvaro Antônio Araújo da Silva e Wallysson da Silva Cardoso, ambos de 18 anos, foram encaminhados à Central de Polícia, no bairro Baixão, e autuados pelos crimes de Posse ilegal de arma de fogo e Tráfico de entorpecentes.

A ação foi realizada pela guarnição do Pelotão de Operações Policiais Especiais (Pelopes), pertencente ao 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

*Ascom PM-AL